По словам певицы, эта песня была актуальна в годы ее написания и остается популярной до сих пор

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Песня "Офицеры" народного артиста России Олега Газманова должна быть включена в школьную программу в рамках изучения предмета музыки. Таким мнением с ТАСС поделилась российская певица Юта.

"Песня Олега Газманова "Офицеры", которую он написал в свое время (1991 год), звучит и отзывается в сердце. Она должна быть в школьной программе. И я знаю, что она будет, здесь вопрос времени: может быть, не сейчас, а потом", - сказала она.

По словам Юты, песня "Офицеры" была актуальна в годы ее написания и остается популярной до сих пор. "Это же шедевр. Песня, которая объединила фактически всю страну, хотя на тот момент это было непросто. Его произведение до сих пор является гимном во многих вооруженных и силовых структурах", - заключила певица.

Юта (настоящее имя - Анна Осипова) - российская певица, автор-исполнитель своих песен. Родилась 20 июня 1979 года. В 2015 году артистка стала лауреатом премии "Золотой граммофон", в 2017-м - "Шансон года". На счету Юты более 40 композиторских работ для кино, сериалов и спектаклей. Композиции "Жили-были" и "Хмель и солод", саундтреки к сериалу "Солдаты" вошли в список 500 лучших песен "Нашего радио".