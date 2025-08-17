В Петербурге пройдет фестиваль современного танца

Впервые в фестивале примет участие отечественная компания современного танца "Балет Евгения Панфилова"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Старейший в России Международный фестиваль современного танца Open Look в 27-й раз пройдет в Петербурге, предпослав программе девиз "Хореография отношений". Его площадкой с 18 по 23 августа будет Новая сцена имени Всеволода Мейерхольда Александринского театра, представляющая новации в области искусства.

"Мы приглашаем зрителя увидеть и понять тонкие связи между человеком, пространством и временем, используя пластическое искусство как универсальный язык взаимодействия", - сказал на пресс-конференции директор Центра развития проектов современной хореографии "Каннон Данс" Вадим Каспаров. Он напомнил, что в основе фестиваля с первых его шагов было стремление "сделать Санкт-Петербург в полном смысле столицей современного танца".

Говоря об особенностях проекта, Каспаров отметил: "Мы не стремились показывать самое популярное сегодня, мы стремились сформировать популярность будущего. И в этом основное отличие нашего фестиваля, мы пытаемся рисковать, экспериментировать, и я очень благодарен комитету по культуре, Петербург-концерту, что у нас есть такая возможность".

Впервые в фестивале примет участие старейшая отечественная компания современного танца "Балет Евгения Панфилова". Труппа из Перми 18 августа покажет два спектакля: "Восемь русских песен" и "Тысячелетие пути". Национальный акцент на фестивале представят участники из Армении и Кубы. Коллектив из Еревана Balmanukyan Dance Project покажет 23 августа совместную постановку Валерии Каспаровой и лидера армянской рок-группы Rozen Tal Армена Едигаряна "Arevi Mardik / Люди Солнца". А кубинские хореографы Норхе Седеньо и Таис Суарес (OtroLado Dance Companу) создали оригинальный спектакль для петербургской труппы "Каннон Данс".

Яркой и многогранной предстанет перед зрителями российская программа. Так, Театр танца Саши Кукина и музыкальный коллектив Just Ensemble покажут премьеру спектакля "Алеаторика. Музыка и танец" - действо редкой энергетической силы. Артисты Айсылу Мирхафизхан и Тимур Ганеев станцуют дуэт "Н рс дер", посвященный тому, как "нечто" рождается, умирает и возрождается вновь, а танцевальная компания "Омут" представит спектакль "Запах розового масла" в хореографии Надежды Кохановой - пластическую зарисовку-рефлексию на библейскую линию булгаковского романа "Мастер и Маргарита". Тюменская танцевальная компания Matterra привезла танцевальную пьесу Лики Шевченко "ИзБа" о высшей мудрости, божественном начале и силе рода.

Впервые в рамках фестиваля будет работать площадка для знакомства писателей и хореографов - совместный проект Open Look с холдингом "Эксмо-АСТ". Питчинг молодых писателей, как ожидается, поможет хореографам найти свежие истории для своих постановок. В театральном фойе будет работать платформа Открытая сцена, предназначенная для молодых хореографов, работы которых не попали в основную программу.

О фестивале

Международный фестиваль современного танца Open Look основали в 1999 году Вадим и Наталья Каспаровы. За эти годы летняя танцевальная школа трансформировалась в крупнейший отечественный форум современного танца, который ежегодно знакомит с главными трендами в современном танце и смежных дисциплинах - перформансе, кинотанце, мультимедиа. В 2024 году Open Look "За вклад в развитие отечественного искусства танца" стал лауреатом премии "Душа танца", учрежденной журналом "Балет".