Показ состоится 2 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Театр "Пушкинская школа Владимира Рецептера" покажет премьеру спектакля "Медный всадник" в городе-побратиме Петербурга Мариуполе. Это будет одно из событий 20-го сезона, который откроется показом сценического триптиха "Маленькие трагедии" - "Моцарт и Сальери", "Каменный гость", "Пир во время чумы", сообщили в пресс-службе театра.

"Творческая группа уже приступила к новой работе - это "Медный всадник" по произведениям Александра Пушкина "Рославлев" и "Медный всадник". Премьера состоится 2 сентября в рамках проекта "Дни петербургской культуры в Мариуполе". Спектакль призван вдохновить и поддержать жителей Мариуполя в это трудное время", - сказали в пресс-службе.

Единственный в стране театр, создающий сценическое собрание сочинений первого поэта России, обратится в юбилейном сезоне к "Станционному смотрителю". Это будет продолжением цикла постановок по пушкинским "Повестям Белкина". Еще одно новое название - "Три сестры" Антона Чехова.

Во второй половине сентября театр отправится на гастроли в Пушкинские горы. Здесь будут показаны три постановки: "Маленькие трагедии", "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" и "Выстрел. Метель" по "Повестям Белкина" - первая режиссерская работа ведущего артиста труппы Павла Сергиенко. Предстоящей осенью "Пушкинская школа" совместно с организацией "Мир детства" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга примет участие в литературно-театральном фестивале детско-юношеского творчества "Диалоги с классикой". В программе - встречи со зрителями, лекции, выставки, конференции, мастер-классы.

Народный артист России Владимир Рецептер, получивший известность как актер, режиссер, литератор и педагог, 33 года назад основал в Петербурге Пушкинский центр - творческую организацию, призванную вести работу по освоению пушкинского наследия. В 2001 году в Театральной академии на Моховой (ныне - РГИСИ) он набрал первый в истории актерский курс с углубленным изучением творчества Пушкина. Пять лет спустя из выпускников этого курса под крышей Центра был создан театр "Пушкинская школа Владимира Рецептера". Сейчас на одной сцене играет четыре поколения выпускников мастера, в том числе его студенты-третьекурсники, которым уже сейчас даются значимые роли в спектаклях текущего репертуара.

Помимо основной площадки в Доме Кочневой ("Петербург-концерт") молодая труппа дает спектакли в Эрмитажном театре и во Дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте.