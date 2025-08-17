Мультфильм "Пушистый форсаж: Гран-при" возглавил прокат в РФ и СНГ за выходные

Вторую строчку рейтинга заняла картина "На деревню дедушке"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мультфильм "Пушистый форсаж: Гран-при" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 21,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 14 по 17 августа.

Мультфильм "Пушистый форсаж: Гран-при" снят в честь 50-летия одного из самых посещаемых в Европе парков развлечений - "Европа-парка", находящегося в Германии. Главные герои картины - талисманы парка мышки Эд и Эдда. Претворяя в жизнь свою давнюю мечту, Эдда участвует в гонках под видом своего кумира Эда. На пути к финишу ей придется преодолеть немало препятствий и суметь обойти хитрых соперников. На российские экраны картина вышла 14 августа.

Вторую строчку рейтинга занял российских фильм "На деревню дедушке", собравший 20,2 млн рублей за выходные. Картина повествует о мальчике, который отправляется в деревню к дедушке, но всеми возможными способами хочет попасть на важный IT-конкурс. Роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Алиса Руденко, Мирон Лебедев, Александр Ильин и другие.

На третьем месте - австралийский фильм "Одно целое" режиссера Майкла Шэнкса с 15,7 млн рублей за выходные. Сюжет повествует о паре, переживающей кризис в отношениях, которая сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое. В фильме снимались Элисон Бри, Дэймон Херриман, Дэйв Франко, Миа Мориссей, Санни С. Валия, Джек Кенни и другие.