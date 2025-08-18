Коллективы из Европы вновь примут участие в фестивале "Спасская башня"

Директор фестиваля Сергей Смирнов поделился, что зарубежные коллективы оперативно откликнулись на приглашения

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Европейские коллективы после перерыва вновь примут участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве. В программе мероприятия заявлены представители Италии и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Об этом сообщил в интервью ТАСС директор фестиваля Сергей Смирнов.

"Не могу сказать, что мы долго уговаривали итальянцев и предлагали им какие-то бонусы. Ничего этого не было. Ансамбль исторических флагоносцев города Кори мы уже показывали в Москве на "Спасской башне" в 2011 и 2014 гг. Коллектив откликнулся на наше предложение приехать без каких-либо проблем, сложных уговоров и маневров. Что касается Оркестра полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской - его также приглашали мы, но получили согласие практически сразу. Коллектив небольшой, но очень звонкий, симпатичный и приятный в музыкальном плане. Поэтому все дело в хороших человеческих отношениях", - сказал Смирнов.

Он отметил, что по традиции на "Спасской башне" будут представлены лучшие военные оркестры силовых ведомств России. "Кроме того, в фестивале, за малым исключением, примут участие все стороны света - страны Африки, Арабского мира, Востока и даже Европы. В 2025 году на брусчатке Красной площади выступят 18 лучших российских коллективов. Также будут представлены оркестры из девяти зарубежных государств. Мы уверены, что фестиваль получится и программа будет интересной", - подчеркнул директор фестиваля.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.

Полный текст интервью будет опубликован 18 августа в 09:00 мск.