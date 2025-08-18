По словам режиссера Александра Долгова, театральная постановка охватит важные исторические периоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Открытый показ постановки "Баллада о Курильском десанте" стартовал в Камчатском театре драмы и комедии, премьера приурочена к 80-летию освобождению Курильских островов. Об этом ТАСС сообщил режиссер Александр Долгов.

"Не один день я провел, изучая книги, статьи, архивные документы, восстанавливая события Курильской десантной операции буквально по часам. Консультантом постановки стала известный историк, краевед Ирина Витер, которая оказала значимую помощь в работе над пьесой. В постановке заняты порядка 50 актеров, она объединила на одной сцене профессиональных актеров, актеров народного театра "Паллада" и обычных жителей края, которые впервые стоят на сцене", - рассказал режиссер спектакля.

По его словам, театральная постановка охватит важные исторические периоды: Камчатку военных лет с 1943 года до сентября 1945-го, когда раненые военнослужащие с острова Шумшу прибыли в порт Петропавловска-Камчатского. Всего запланировано шесть показов. Помимо этого, идет подготовка к созданию телеверсии спектакля.

18 августа 1945 года из Петропавловска-Камчатского началась военная десантная операция по освобождению Курильских островов, которая поставила победную точку во Второй мировой войне. В крае прошел ряд памятных мероприятий.