МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение-25" от Мадагаскара станет певец и музыкант-цапик Мами Гоцо. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

"Мами Гоцо - ведущий малагасийский музыкант, один из основателей жанра цапики. <…> Признан лучшим музыкантом-цапиком и автором песен Мадагаскара. Гоцо - национальная звезда, знаменит сценической харизмой и уникальной манерой исполнения", - говорится в сообщении.

Гоцо - певец, руководитель группы La Banda Gotso, которая уже выпустила два музыкальных альбома. Артист активно гастролирует по странам и выступает на международной музыкальной арене. В своем государстве признан одним из лучших автором песен Мадагаскара.

Цапики - музыкальный жанр, популярный в Мадагаскаре, появившийся в 1970-х годах в результате слияния южноафриканской поп-музыки. Для музыки характерны отрывистые ритмы и быстрый ритм. В цапики используются разные виды гитар, барабаны, аккордеон, синтезатор.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

ТАСС - информационный партнер конкурса.