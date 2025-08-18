Премьера оперы "Война и мир" на "Каспийских сезонах" соберет более 3 тыс. зрителей

На мероприятии ожидается образовательная программа для артистов межрегионального Юношеского симфонического оркестра

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьера оперы "Война и мир" Астраханского театра оперы и балета в постановке Сергея Прокофьева, которая пройдет на Соборной площади Астраханского кремля 29 и 30 августа в рамках пятого фестиваля "Каспийские сезоны", соберет более 3 тыс. зрителей за два дня показа. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева.

"Что касается зрителей, как правило, это зависит от того, какие декорации, какая сцена. <…> Это же постоянно новые декорации, новая сцена, которую мы создаем на площадке Астраханского кремля. Как правило, где-то 1,5 тыс. посадочных мест. У оперы ["Война и мир"] у нас две постановки, 29 и 30 августа - 3 тыс. только посадочных мест, это точно уже будет, мы это понимаем, мы видим это по продажам. Но в то же время остается достаточно места для абсолютно свободной рассадки и расстановки зрителей - и они всегда приходят, поэтому точно соберем больше 3 тыс. человек", - сказала она.

На пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Каспийского медиафорума в Астрахани и фестиваля "Каспийские сезоны", губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что формат фестиваля, который в этом году отмечает свой пятилетний юбилей, помогает объединять культуры прикаспийских государств. "У нас в Астраханской области проживает порядка 150 национальностей на 1 млн жителей. И все мы живем в условиях исключительного добрососедства. <…> Проведение таких мероприятий, как Каспийский медиафорум и фестиваль "Каспийские сезоны", является инструментом, который объединяет народы, проживающие вокруг Каспия", - сказал Бабушкин.

Как уточнила на пресс-конференции в ТАСС Прокофьева, на фестивале пройдут Дни музыкальной культуры стран Прикаспия, а также оперный концерт в Астраханском кремле. Кроме того, на мероприятии ожидается образовательная программа для артистов межрегионального Юношеского симфонического оркестра, они смогут посетить мастер-классы от известных и опытных музыкантов и попробовать себя в выступлении перед большой аудиторией.

Художественный руководитель Симфонического оркестра Прикаспийских государств Михаил Голиков, в свою очередь, уточнил, что фестиваль будет "удивлять всем", в том числе готовится яркий гала-концерт на открытие фестиваля. "Тот состав исполнителей, который соберется на гала-концерте, - потрясающий, мало сегодня сцен может похвастаться таким набором. <…> Для меня очень важно, что есть несколько фокусных точек в гала-концерте, в хорошем смысле пропаганда традиционных семейных ценностей, удивительного диалога культур, расширение нашего жанрового потенциала", - сказал он.