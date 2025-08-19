В парках Москвы выступят зарубежные участники фестиваля "Спасская башня"

В мероприятии примут участие коллективы из Италии, Республики Сербской, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Буркина-Фасо, Эфиопии, Зимбабве и ОАЭ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Зарубежные оркестры - участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проведут концерты 24 августа в девяти парках Москвы. Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"В воскресенье, 24 августа, в девяти парках Москвы выступят иностранные участники XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Жители и гости города в разных районах столицы смогут услышать зажигательные африканские ритмы, бедуинские напевы или протяжные песни монгольских степей. Начало всех представлений в 13:00 мск", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие коллективы из Италии, Республики Сербской, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Буркина-Фасо, Эфиопии, Зимбабве и ОАЭ. Выступления пройдут в таких парках как "Царицыно", парк Горького, "Кузьминки-Люблино", "Таганский", "Эрмитаж", "Измайлово", "Красная Пресня", сад им. Баумана, усадьба Воронцово.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.