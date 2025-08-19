Программа представит фильмы, уже показанные на крупнейших мировых фестивалях, включая Канны и Клермон-Ферран

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit worldwide shortsfestival состоится в Москве с 24 по 31 августа. Показы пройдут на пяти площадках, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Фестиваль shnit worldwide shortsfestival пройдет с 24 по 31 августа при поддержке генерального партнера - Музея современного искусства "Гараж". Программа этого года включает национальный и международный конкурсы, а также внеконкурсные подборки", - отметили в пресс-службе.

Национальный конкурс Made in Russia представит 23 фильма. Среди них - драма "Хребет" Кристины Пановой, картина "Марина" Анастасии Калеушевой, мелодрама "Привет, это я" Виктории Беляковой, триллер "Пясть" Егора Исаева, анимационный фильм "Алешенька" Дмитрия Геллера и драма "6.21" Сергея Рамза. Премьерные показы конкурсных лент состоятся в музее "Гараж" и в "Зотов. Кино".

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, международная программа представит фильмы, уже показанные на крупнейших мировых фестивалях, включая Канны и Клермон-Ферран. В ней участвуют работы режиссеров из Германии, Ливана, Франции, Алжира, России и других стран.

Жюри национального конкурса возглавит лауреат Каннского фестиваля Игорь Поплаухин. В состав жюри также вошли режиссер и художница Лиза Попова и испанский продюсер Клаудиа Сегарра. Победителей ждут денежные призы от фестиваля и партнеров, а также награда зрительских симпатий, определяемая голосованием публики.