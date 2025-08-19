В Новосибирске театральный сезон откроется столичным спектаклем

Постановку "Варшавская мелодия" театра им. Евгения Вахтангова покажут молодежном театре "Глобус"

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Постановка "Варшавская мелодия" театра им. Евгения Вахтангова откроет сезон в новосибирском молодежном театре "Глобус". Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор театра Татьяна Людмилина.

"Откроем мы сезон 6 сентября гастрольным спектаклем со знакомым названием "Варшавская мелодия". Поставил спектакль корифей отечественной режиссуры Владимир Иванов, который работает в Вахтанговском театре", - сказала она.

"Варшавская мелодия" Леонида Зорина рассказывает о любви польской девушки Гелены и русского юноши Виктора, которые не смогли пожениться из-за принятого в 1947 году указа, запрещающего в СССР браки с иностранцами.

8 сентября "Глобус" откроет сезон спектаклем малой сцены "Дама с собачкой" по мотивам рассказа классика русской литературы Антона Чехова. Всего за 96-й театральный сезон "Глобус" выпустит 8 премьер. Людмилина добавила, что новый сезон театра встретить с обновленным фойе, в котором прошел капитальный ремонт. Кроме того, в театре появится новое сценическое пространство Black Box. Локация позволит реализовать самые интересные творческие идеи.