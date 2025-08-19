Диджей Snake выступит на "Портале 2030-2050" в Москве

Также 5 сентября сыграет греческий диджей и продюсер Velvet Mode

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Французский диджей, дважды номинант на премию "Грэмми" и обладатель MTV Video Music Awards DJ Snake приедет в Москву, чтобы выступить на мероприятии электронной музыки "Портал 2030-2050" 5 сентября. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"На главной сцене крупнейшего события в мире электронной музыки "Портал 2030-2050", которое во второй раз пройдет в столице с 29 августа по 14 сентября, выступит DJ Snake. Он входит в топ-10 самых прослушиваемых диджеев на Spotify и известен своим смелым смешением жанров и культурных кодов", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что выступление диджея Snake станет ключевым в "Портале 2030-2050". "Он сыграет эксклюзивный сет, включающий как новые треки, которые прозвучат впервые, так и и хиты, набравшие более 13 миллиардов прослушиваний на Spotify. Самые известные треки - Lean On, Let Me Love You, Turn Down for What и Taki Taki", - отметили они.

Также 5 сентября сыграет греческий диджей и продюсер Velvet Mode. Он известен сочетанием жанров старой и новой школы.

Программа "Портала 2030-2050" пройдет с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино". На площадке выступят более 110 известных диджеев из 12 стран, включая таких звезд, как Yves Larock, Burak Yeter, Legroni, Alex Gaudino. В рамках "Портала 2030-2050" также пройдет специальная K-рор программа.

"Портал 2030-2050" проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".