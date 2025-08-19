Ей было 78 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина умерла в возрасте 78 лет, сообщает Нижегородский государственный академический театр кукол.

9 августа в группе поискового отряда "Рысь" во "ВКонтакте" появилась информация о пропаже Шельменкиной. Поиски ушедшей за ягодами женщины проводились в Семеновском районе Нижегородской области. Позднее на ресурсах отряда была размещена информация о ее гибели.

"Софья Сергеевна неоднократно отмечалась дипломами и почетными грамотами. Она была участницей Международного фестиваля театров кукол в Москве в 1976 году. Спектакль "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", в котором Софья Сергеевна играла богатыря, был отмечен дипломом фестиваля. В 1978 году она участвовала в III Всероссийском фестивале национальной драматургии и театрального искусства народов СССР", - говорится в сообщении.

По информации театра, Шельменкина родилась в 1946 году. Окончила Горьковское театральное училище и до 1968 года работала в Ставропольском театре кукол. В 1968 году была принята в Горьковский театр кукол, где проработала 53 года. За это время она сыграла более сорока ролей.

В 1979 году Шельменкиной было присвоено звание "Заслуженная артистка РСФСР". В 2004 году, в связи с 75 летием со дня основания театра, она была награждена почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области.