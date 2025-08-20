Также весной в новом сезоне покажут первый для театра детский спектакль

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Открытие 101-го сезона в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя состоится 21 августа. В ноябре состоится премьера спектакля по пьесе Александра Островского "Поздняя любовь" режиссера Виктории Хомченко, сообщил художественный руководитель Антон Яковлев на пресс-коференции в ТАСС, отметив, что в декабре представят его постановку "Фаталист" по мотивам романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени".

"Мы начнем сезон с премьеры Виктории Хомченко. Это талантливая ученица ГИТИСа, она предложила "Позднюю любовь" Островского", - рассказал Яковлев. Затем, по его словам, в декабре он представит зрителям "трагифарсовую", мистическую работу "Фаталист" по мотивам романа "Герой нашего времени". Спектакль повествует о молодом писателе, желающем уйти из жизни, но попадающем в пространство произведения Лермонтова, где он становится Печориным.

Также весной в новом сезоне покажут первый для театра детский спектакль. По словам худрука, название пока не разглашается, но его планируют поставить по классическому произведению известного зарубежного автора. Во второй половине сезона будет представлен эскиз по "Морфию" Михаила Булгакова актера и режиссера Александра Лимина. "В спектакле будет проявляться то, в чем я силен. А силен я в пластике и через нее хочу донести материал так, как я его чувствую. Мне хочется рассказать эту страшную историю человека, который борется со страхами и страстями", - рассказал Лимин.

Кроме того, готовится лабораторный проект начинающего режиссера Алены Гончаровой по произведениям Бунина, а также "Три возраста Казановы" режиссера Эльдара Трамова. В планах также создать спектакль по сценарию фильма "Полеты во сне и наяву" Романа Балаяна. Театр также планирует начать работу с режиссером Романом Габриа и создать постановку по мотивам сценария фильма "Начало" 1970 года Глеба Панфилова. В предстоящем сезоне режиссер Сергей Тонышев начнет работу над постановкой "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова, чтобы представить ее в 102-м сезоне. По словам худрука, планов еще много, но многие из них пока в "загашнике", среди них "Вий" Гоголя - работа над ним начнется в конце сезона.

Яковлев отметил, что его труппу из 60 актеров можно назвать одной из самых "классных" и дружных трупп в столице. Основная ее часть была набрана в первый год - 30 человек отобрали среди тысячи кандидатов, потом начался точечный подбор по одному-двум актерам. Он считает, что молодежь - это будущее театра, ему важно, чтобы в нем было много молодых людей, ведь именно они потом приведут своих друзей и детей. Директор театра Константин Чернышев отметил, что этот приоритет отражается на ценовой политике, так, в кассе всегда есть билеты, которые могут себе позволить студенты.

Худрук, рассуждая о современной публике театра, рассказал, что зрительский вопрос играет для него ключевую роль. "Понятно, что за три года этот вопрос не решается, это вопрос нового зрителя, потому что ушел предыдущий - это совершено другой формат. Появился постоянный зритель, но еще много случайных, которые ходят посмотреть, оценить. Понятно, что это ни к Гоголь-центру, ни к театру Яшина отношения не имеет - это совершенно новый театр. Мне принципиально важно, чтобы был мой зритель, наш зритель, важно, чтобы был свой язык и своя политика", - заключил он.

О театре

Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя был основан в 1925 году специальным решением ЦК профсоюза железнодорожников и получил название Передвижного театра драмы и комедии, которое впоследствии неоднократно менялось. В 1959 году в честь 150-летия со дня рождения Николая Гоголя театру было присвоено имя писателя, которое он носит по сей день. В разные годы театр возглавляли народные артисты РСФСР, режиссеры, педагоги и профессора, среди которых - Николай Петров, Петр Васильев, Александр Дунаев, Борис Голубовский, Сергей Яшин, Кирилл Серебренников и Алексей Агранович.

С 2022 года и по настоящее время художественным руководителем является режиссер Антон Яковлев. После его прихода репертуар театра значительно изменился: за два с половиной года было представлено 15 премьер. В настоящее время в афише Театра Гоголя собраны спектакли по многим классическим произведениям русских и иностранных писателей. В актерском коллективе - как признанные мастера, так и молодые талантливые артисты.