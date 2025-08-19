В России запустят творческую лабораторию для музыкантов и поэтов, пишущих о войнах

Как рассказал военкор Семен Пегов, его команда 15 августа в День добровольца в Абхазии представила клип, музыку создали воевавший добровольцем под Мариуполем Алексей Булгаков и поддерживающий бойцов на фронте Герман Осипов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военкор и автор проекта Wargonzo Семен Пегов запускает творческую лабораторию для объединения авторов, которые пишут произведения и снимают фильмы, посвященные различным конфликтам.

"Запускаю новый лейбл, который объединит искусство, рожденное на войне. Это своего рода мастерская для музыкантов, авторов, режиссеров, создающих военные произведения. Мы спродюсировали несколько альбомов, в том числе Леше Булгакову, Горловскому церковному хору, абхазским музыкантам. Новый творческий вектор у нас появляется", - поделился с ТАСС планами Пегов.

Как рассказал военкор, его команда 15 августа в День добровольца в Абхазии представила клип, музыку создали воевавший добровольцем под Мариуполем Алексей Булгаков и поддерживающий бойцов на фронте Герман Осипов. В записи принял участие Оркестр абхазских народных инструментов имени Отара Хунцария. Эта дата приурочена к войне 1992 когда, когда на следующий день после начала конфликта в республику прибыли добровольцы из разных стран бывшего СССР и ближнего зарубежья.

"Этот клип - гимн любви к Абхазии и дань уважения тем добровольцам из разных уголков нашей большой Родины, которые встали на защиту маленькой, гордой республики в ее тяжелый час", - пояснил Пегов. Он рассказал, что одним из защитников республики был студент московского Литинститута, поэт и бард Александр Бардодым. "Он сражался вместе с абхазами на Гумистинском фронте, но трагически погиб в результате случайной перестрелки в тылу. Александр - первый из тех, кому посвящена эта песня", - добавил военкор.

Клип стал анонсом запуска творческой мастерской "Сенин Garage", основанной совместно с друзьями проекта Wargonzo.