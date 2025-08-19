На конкурс пригласили в том числе США и несколько стран Европы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участие в международном песенном конкурсе "Интервидение-2025" подтвердили 19 государств со всех континентов, приглашения направлялись в том числе странам Европы и Соединенным Штатам. Об этом сообщили ТАСС в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".

"На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР", - отметили организаторы.

"Приглашения направлялись в ряд европейских стран, а также в США. Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату. К сожалению, некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств", - указали они.

Кроме того, организаторы подчеркнули, что больше четверти от всех участников являются представителями африканских и южноамериканских стран. "Из Южной и Центральной Америки на конкурсе зрители услышат песни артистов из трех стран Венесуэлы, Колумбии, Кубы. Африканский континент также представлен тремя артистами - из Египта, Мадагаскара и ЮАР. Эти 6 стран составляют больше 1/4 всего состава участников", - добавили они.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960 - 1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

