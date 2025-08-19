Организаторы "Интервидения" назвали одну из ценностей конкурса

Ей является демонстрация разнообразия культур

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Организаторы "Интервидения", приглашая к участию в конкурсе разные страны, руководствовались в первую очередь стремлением продемонстрировать мировое разнообразие культур и музыкальных традиций. Об этом сообщили ТАСС в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".

"Одной из основных ценностей конкурса является демонстрация мирового разнообразия культур и музыкальных традиций. Для того, чтобы продемонстрировать на одной сцене артистов из самых разных культур, организаторы приглашали к участию артистов со всех континентов", - сообщили в фонде в ответ на вопрос о критериях отбора для приглашения стран к участию.

Отмечается, что к организаторам (МИД РФ и Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" - прим. ТАСС) поступали заявки от телеканалов-трансляторов, государственных учреждений, частных компаний, например продюсерских центров, частных лиц - соорганизаторов конкурса. Согласно положению о проведении Международного музыкального конкурса "Интервидение" сорганизатором является юридическое лицо, выдвигающее участника от своей страны, а также осуществляющее трансляцию и продвижение конкурса в своей стране самостоятельно или при помощи третьих лиц.

"Приглашения направлялись от лица оргкомитета конкурса в адрес вице-премьеров или министров культуры стран, а также от имени МИД РФ по дипломатической линии. Приглашения содержали обращение к стране-участнице определить сорганизатора конкурса, - добавили в фонде. - Каждая страна в лице сорганизатора (телеканала-транслятора, государственного учреждения, частной компании, частного лица) самостоятельно выбирала исполнителя, который будет представлять ее на конкурсе. Также было получены заявки от отдельных артистов. Каждая подобная заявка рассматривалась в частном порядке организаторами конкурса".

Об "Интервидении"

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Россию на "Интервидении" в этом году представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнит песню, посвященную трагической любви. Произведение было написано композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, оно получило название "Прямо по сердцу". Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена" в Москве.