На "Интервидении" не было случаев отказа участникам по политическим мотивам

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ни одному потенциальному участнику международного конкурса "Интервидение" не отказывали по политическим причинам. Об этом сообщили ТАСС в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".

На вопрос, имели ли место отказы со стороны организаторов исполнителям или странам, выразившим желание участвовать в конкурсе, в фонде ответили утвердительно, отметив, что "были случаи отказа в связи с тем, что потенциальный участник не подходил по критериям конкурса, прописанным в положении, или из-за несоблюдения сроков подачи заявки".

"Не было ни одного отказа по политическим или иным причинам, кроме как нехватка времени на подготовку артиста к участию или его несоответствие критериям конкурса", - подчеркнули при этом в фонде.

Отмечается, что официальные отказы с обоснованием направлялись всем индивидуальным исполнителям и странам. В фонде добавили, что, согласно положению о проведении конкурса, участников, представляющих свои страны, самостоятельно определяет соорганизатор при активном участии учредителя и других заинтересованных сторон.

"Неофициальное участие в конкурсе не предусмотрено. Участником конкурса, согласно положению, может стать только определенный сорганизатором исполнитель или группа", - добавили в фонде.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении "Интервидения-2025" в Москве и Московской области. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на сцене московской "Live Арены".