HBO представила актеров на роли детей семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере

Компания представила Тристана Харланда в роли Фреда Уизли, Габриэля Харланда в роли Джорджа Уизли, Рори Спунера в роли Перси Уизли и Грейси Кокрейн в роли Джинни Уизли

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Американская телекомпания HBO сообщила имена и опубликовала совместное фото актеров, которые в новом сериале по книгам о юном волшебнике Гарри Поттере сыграют братьев и сестер его лучшего друга Рона Уизли.

"Мы тепло приветствуем Тристана Харланда в роли Фреда Уизли, Габриэля Харланда в роли Джорджа Уизли, Рори Спунера в роли Перси Уизли и Грейси Кокрейн в роли Джинни Уизли в оригинальном сериале HBO "Гарри Поттер", - говорится в публикации HBO в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В июле американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery объявил о начале съемок в Великобритании нового сериала по франшизе о Гарри Поттере. Отмечалось, что премьера сериала состоится на платформах HBO и HBO Max в 2027 году.