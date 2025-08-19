На открытие приехали, в частности, Федор Бондарчук и Анна Чиповская

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" начал свою работу в Калининграде, церемония открытия прошла в областном драматическом театре, передает корреспондент ТАСС.

В преддверии церемонии открытия гости и участники фестиваля посетили концерт органной музыки в кафедральном соборе. Затем участники переместились в здание драмтеатра, где прошла красная дорожка. На открытие фестиваля приехали Федор Бондарчук, Анна Чиповская, Юрий Стоянов, Евгений Сангаджиев, Иван И. Твердовский и другие.

Церемония открытия проходила творчески - когда погас свет, на сцену вышел ведущий и член жюри Юрий Стоянов и исполнил песню под гитару, а также прочитал стихотворение, посвященное фестивалю. Соведущим стал Олег Савостюк.

Приветственное слово на открытие фестиваля направила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Фестиваль по праву считается площадкой, где рождаются новые имена и формируется почерк молодых кинематографистов. Участие в фестивале - это первый шаг в индустрию для тех, кто уже завтра будет определять вектор развития отечественного кино. Мероприятие, на которое ежегодно поступает большое количество заявок, давно стало территорией поиска, эксперимента и творческого высказывания. Уверена, вас ждут вдохновляющие встречи, интересные открытия и яркие премьеры", - сказала она в видеообращении к участникам.

Затем на сцену вышел губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он также пожелал участникам удачи, хороших впечатлений и положительных эмоций. "И самое главное, найдите, пожалуйста, время, чтобы познакомиться с нашим замечательным краем. Выбирайте площадки для съемки ваших фильмов, а мы вам в будущем все обеспечим необходимое", - сказал губернатор.

Одним из самых неожиданных гостей стал Федор Бондарчук. Он пожелал участникам удачи, в том числе одной из участниц фестиваля - Дарье Лебедевой, которая представит фильм "Сводишь с ума". "Я очень люблю фестиваль "Короче", и не только потому, что в нем каждый год участвуют и побеждают студенты нашей школы. <…> Каждый год на фестиваль приезжают одни из самых лучших продюсеров нашей киноиндустрии. Приезжают, чтобы увидеть новых режиссеров, увидеть новых авторов и творческие коллективы, компании. Почувствовать дух времени, увидеть новых героев. И я желаю всем участникам фестиваля на этом конкурсе попробовать найти себе продюсера. Как в свое время нашли друг друга Леша Балабанов и Сергей Сельянов", - сказал Бондарчук.

В конкурсе примут участие 29 короткометражных картин и 7 дебютных лент. В конкурс дебютного кино "Короче 2025" вошли семь картин: "Взрослый сын" режиссера Иван Шкундов, "Ганди молчал по субботам" Юрия Зайцева, "Мальчик-птица" Савелия Осадчего, "Сводишь с ума" Дарьи Лебедевой, "Социализация" Анны Волконской, "Счастлив, когда ты нет" Игоря Марченко и "Три свадьбы и один побег" Кирилла Логинова.

XIII фестиваль "Короче" пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа. Фестивальные показы можно посетить по регистрации на официальном сайте фестиваля, которая откроется за несколько дней до мероприятия. В этом году смотр увеличит количество площадок, чтобы все желающие смогли попасть на показы. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".

