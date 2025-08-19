В Дагестане поздравили первых обладателей стипендии имени Мурада Кажлаева

Ими стали солисты Дагестанского государственного театра оперы и балета Эльвира Маммадаева и Салман Абасов

МАХАЧКАЛА, 20 августа./ТАСС/. Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева поздравила первых двух стипендиатов имени композитора, Героя Труда Российской Федерации Мурада Кажлаева, учрежденной указом главы региона в ноябре 2024 года.

"Сегодня можно поздравить первых двух стипендиатов имени Мурада Кажлаева, достижениями которых мы гордимся. Это талантливые солисты Дагестанского государственного театра оперы и балета Эльвира Маммадаева и Салман Абасов, которые всегда достойно представляют академическое музыкальное искусство республики на мероприятиях высокого статуса", - сообщила ТАСС Бутаева.

По ее словам, претендентами на премию могут быть профессиональные молодые музыканты, внесшие вклад в развитие академического музыкального искусства. "Обладатели великолепных вокальных данных вкупе с богатой сценической культурой заслуживают признания и стимулирования творчества", - добавила она.

Кажлаев родился 15 января 1931 года, он один из основоположников дагестанской композиторской школы, автор первого национального балета "Горянка" (по поэме Расула Гамзатова). В разные годы был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской государственной филармонии, художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения (ныне Академический большой концертный оркестр имени Ю.В. Силантьева Российского государственного музыкального телерадиоцентра). В апреле 2021 года указом президента России Владимира Путина "за особые трудовые заслуги перед государством и народом" Мураду Кажлаеву присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.