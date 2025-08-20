Акция "Усынови картину" была создана к 55-летнему юбилею музея в 2015 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 августа. /ТАСС/. Музей изобразительных искусств Карелии представит в сентябре виртуальную выставку к 10-летию акции "Усынови картину". В нее включат более 120 работ, которые подготовили к реальному экспонированию благодаря средствам меценатов, рассказал ТАСС главный хранитель фондов музея Сергей Ларионов.

Акция "Усынови картину" была создана к 55-летнему юбилею музея в 2015 году. Она позволяет меценатам выбрать работу из музейного фонда и оплатить покупку рамы или багета, без которых невозможно экспонирование. В дальнейшем картину выставляют с этикеткой, на которой указаны имя и фамилия меценатов. Также им выдают специальный сертификат об "усыновлении" и вносят данные в книгу благодарности музея.

"В этом году в честь 65-летия музея мы планируем провести виртуальную выставку, которая будет представлена на сайте. Постараемся еще раз рассказать историю акции, о знаковых усыновлениях и интересных случаях, которые проходили в ее период. Ну и еще раз хотели бы поблагодарить всех меценатов и неравнодушных, чей вклад значителен", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, акция получила широкий общественный резонанс. В ней участвовали представители исполнительной и законодательной власти, бизнес, трудовые коллективы, а также жители и гости республики. Есть "усыновители", проживающие за пределами Карелии - в Санкт-Петербурге, Москве, Новокуйбышевске, Черноголовке и Грозном. Также в акции принимали участие меценаты из США и Швеции, благодаря чему она получила международный статус.

Всего за 10 лет было усыновлено около 120 картин, а за последний юбилейный год - 30. По словам Ларионова, они не объединены какой-либо тематикой. Это работы, которые либо поступили без рам, либо с годами пришли в состояние, в котором их нельзя выставлять. Список хранители предварительно формируют совместно с реставраторами и представляют на сайте музея.

О меценатах

Средний размер пожертвования в рамках акции может сильно отличаться. При стандартном графическом произведении речь может идти о 1,5-3 тыс. рублей. Однако, чем больше формат картины, тем больше и дороже будет метраж багета.

По словам Сергея Ларионова, одно из самых крупных пожертвований сделал глава Карелии Артур Парфенчиков. Речь идет об оформлении для картины "Распятие Христа" Виктора Васнецова. Она прошла реставрационный цикл восстановления в центре им. Грабаря в Москве, но рама у данной работы отсутствовала. Также главный хранитель фондов привел пример коллективного усыновления. Так, жители поселка Ладва оплатили покупку рамы для работы Тамары Юфа "Ладвинский пейзаж". В ее этикетке указаны более 20 человек, которые направили свои средства.

"Был интересный случай, когда работу художника Олега Лебедева "усыновили" его одноклассники. К сожалению, к тому моменту его уже не было в живых, но встреча одноклассников прошла в залах музея рядом с произведением, которое они усыновили", - рассказал агентству Ларионов.

Назвать точное количество картин, которым требуется помощь меценатов, нельзя. В фонде музея насчитывается более 16 тыс. произведений. Потребность в приобретении багета или рамки возникает при подготовке новых выставок и сверок.

"Всегда бывают какие-то нюансы. Графические техники, такие как пастель и уголь, лучше хранятся, будучи оформленными под музейное стекло, высокое паспарту и также в раму. Эти работы также являются претендентами на оформление, а таковых может быть большое количество", - рассказал собеседник агентства.

Ларионов добавил, что акция не предусматривает реставрационных работ, однако, правильно подобранная рамка может не только представить картину в более выгодном свете, но и повлиять на сохранность произведения. В частности, в таком случае не испортится красочный слой и не будет риска деформации кромки.

О музее

Музей изобразительных искусств Республики Карелия был открыт в Петрозаводске в 1960 году в здании бывшей Олонецкой мужской гимназии, которую в разное время окончили художник Василий Поленов и крупнейший ученый-лингвист Филипп Фортунатов.

Музей обладает коллекциями иконописи российского Севера, декоративно-прикладного искусства, русской живописи, графики и скульптуры XVII-XX веков, а также собранием работ карельских художников XX века, в том числе посвященного карело-финскому эпосу "Калевала".