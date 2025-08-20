Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов обратил внимание на то, что ни одного отказа с стороны РФ по политическим мотивам сделано не было

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан не направляли свое финальное решение об участии в музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в РФ 20 сентября на площадке "Live Арена". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Ранее в некоторых азербайджанских СМИ со ссылкой на аккаунт в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), якобы связанный с организаторами "Интервидения", появилась информация о том, что Баку и ОАЭ отказались от участия в нем. В частности, об этом написал портал Report.az.

"Официально ОАЭ и Азербайджан не направляли свое финальное решение об участии в "Интервидении". На текущий момент мы получили официальное подтверждение об участии 21 страны", - сказал представитель музыкального конкурса. Ранее в среду на пресс-конференции в ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил, что не все приглашенные страны в итоге оказались в списке участниц, обратив внимание на то, что ни одного отказа с стороны РФ по политическим мотивам сделано не было. Он также отметил, что в оставшееся время до подготовки конкурса возможны "приятные сюрпризы".

