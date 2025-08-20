Захар Прилепин представит новое видеошоу о литературе "Захар+"

Писатель отметил, что первый выпуск будет посвящен произведениям Владимира Маяковского и Сергея Есенина

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Новое шоу "Захар+", в котором будут разбирать художественные произведения литературы вместе с приглашенными гостями из сферы искусства, выйдет вечером 20 августа. Об этом сообщил ТАСС автор проекта, российский писатель Захар Прилепин.

"Каждую неделю зрителей ждет увлекательное путешествие в мир литературы вместе с известным писателем, телеведущим и культурологом Захаром Прилепиным. Разобраться в смыслах художественных произведений, биографиях авторов и других видах словесного искусства помогут приглашенные гости-эксперты: литературоведы, критики, филологи, стендаперы, поэты", - сказал он.

Еженедельное шоу будет выходить в сообществе писателя во "ВКонтакте". Прилепин также отметил, что первый выпуск будет посвящен произведениям поэтов: Владимира Маяковского и Сергея Есенина. "Выпуск посвящен судьбам и творчеству двух выдающихся поэтов первой половины XX века, чьи имена навсегда вписаны в историю русской литературы. Ведущие специалисты в области литературоведения поделятся своими взглядами на труды обоих поэтов, расскажут любопытные факты из их жизни и обсудят влияние каждого автора на современную поэзию", - добавил писатель.

Гостями первого выпуска станут поэт Алена Орлова, литературный критик, писатель Алексей Колобродов, член правления Союза писателей России, телеведущий Вячеслав Коновалов и поэт, член Союза писателей РФ Анна Ревякина.

Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений) родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Он является участником специальной военной операции и лауреатом многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех", "Тума".