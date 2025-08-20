Также будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Специальная программа с иммерсивной кино-реконструкцией "Патруль на страже" подготовлена ко Дню российского кино в Музее Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея, отметив, что реконструкцию в виде театрального действа можно будет увидеть 23 августа.

"В честь Дня российского кино мы впервые разработали спецпрограмму. Наши гости смогут погрузиться в атмосферу съемочной площадки советских времен. Во время реконструкции, вдохновленной старыми отечественными фильмами про милицию, актеры в форме сотрудников правоохранительных органов вступят в неравную борьбу с преступниками и продемонстрируют решительность и отвагу при задержании правонарушителей", - говорится в сообщении.

В музее также отметили, что 23 и 24 августа посетители мемориального комплекса на Поклонной горе смогут "перенестись в прошлое" и почувствовать атмосферу советского времени. "В течение всех выходных на танцевальной площадке гостям предложат разучить ретро-танцы, сфотографироваться с советскими ретро-автомобилями, познакомиться с популярными профессиями середины 20 века. А на концертных площадках пройдут многочисленные музыкальные программы, во время которых прозвучат известные советские песни из фильмов - о войне, о Родине, о любви", - подчеркнули в пресс-службе.

На главной сцене Музея Победы выступит 23 августа российский кинорежиссер, автор-исполнитель Андрей Селиванов, а на следующий день - вокальная студия FaSiLa детского центра культуры "Шанс".

Около Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов: квесты, мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, экскурсии и концерты. Гостей ждут интерактивные точки "Что у солдата в вещмешке?", "Письмо защитнику Отечества", "Сборка-разборка АК-74", фотозона с военным ретро-автомобилем 1940-х годов.

Программу "Парк Победы. Главный патриотический" проводит Музей Победы при поддержке правительства Москвы. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.