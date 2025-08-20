Гендиректор госкорпорации "Росатом" самостоятельно играл на гитаре и исполнял текст композиции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев вместе с группой "Уматурман" исполнил песню "Любимый город" на открытии шоу "Эра мечтателей", посвященном 80-летию атомной отрасли, в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС.

Лихачев самостоятельно играл на гитаре и исполнял текст композиции.

"С праздником! С юбилеем!" - обратился Лихачев к зрителям после исполнения песни.

В тексте песни солист группы Владимир Кристовский вспоминает о своем детстве в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Вспоминает об улицах Бекетова и Белинского, площади Сенной, Горьковском море и Верхне-Волжской набережной.

В Нижнем Новгороде 20 августа проходит празднование 80-летия атомной промышленности России. На "Совкомбанк-Арене" собрались несколько десятков тысяч зрителей. Для шоу около одной из трибун установили большую сцену. Часть кресел расположили на поле, постелив специальное покрытие, чтобы не повредить газон, передает корреспондент ТАСС.