Летний кинотеатр в рамках фестиваля "Короче" открылся концертом Маргулиса

Певец исполнил свои известные песни

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда в рамках фестиваля дебютного и короткометражного кино "Короче" открылся концертом Евгения Маргулиса, передает корреспондент ТАСС.

Он исполнил свои известные песни. После участники и гости киносмотра посмотрели киноальманах "Открытие", который был фильмом открытия фестиваля. Площадка в Калининграде будет работать в дни фестиваля. 23 августа здесь покажут картины участников "Короче. Звезды". Также в программе встречи с актерами и режиссерами и зрительское голосование за лучший фильм.

Программа конкурса

В конкурсе примут участие 29 короткометражных картин и семь дебютных лент. В конкурс дебютного кино "Короче-2025" вошли семь картин: "Взрослый сын" режиссера Ивана Шкундова, "Ганди молчал по субботам" Юрия Зайцева, "Мальчик-птица" Савелия Осадчего, "Сводишь с ума" Дарьи Лебедевой, "Социализация" Анны Волконской, "Счастлив, когда ты нет" Игоря Марченко и "Три свадьбы и один побег" Кирилла Логинова.

О фестивале

XIII фестиваль "Короче" проходит в Калининграде с 19 по 24 августа. Фестивальные показы можно посетить по регистрации на официальном сайте фестиваля, которая открылась за несколько дней до мероприятия. В этом году смотр увеличил количество площадок, чтобы все желающие смогли попасть на показы. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.