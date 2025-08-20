Музыкант отметил, что в Бразилии, как и во всем мире, наиболее известным российским композитором остается Петр Чайковский

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 августа. /ТАСС/. Сольный концерт бразильского пианиста, выпускника Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Фернанду Калишту прошел в посольстве России в Бразилии. Музыкант исполнил наиболее знаменитые произведения Модеста Мусоргского, Александра Бородина и других композиторов.

"Русская музыка мне ближе всего. Я очень люблю [Сергея] Рахманинова, приехал [учиться в Россию] во многом из-за любви к его музыке, - заявил музыкант в беседе с ТАСС. - Позже я полюбил и [музыку Сергея] Прокофьева". По словам Калишту, сегодня в мире чаще исполняются произведения именно Рахманинова, поскольку музыка Прокофьева требует "большей подготовленности аудитории". В то же время, отметил пианист, в Бразилии, как и во всем мире, наиболее известным российским композитором остается Петр Чайковский.

Как отметила пресс-служба дипмиссии, в ходе концерта музыкант исполнил цикл фортепианных пьес Мусоргского "Картинки с выставки", композиции Александра Скрябина и Бородина, прозвучала также мелодия Микаэла Таривердиева "Снег над Ленинградом". "Музыка великих русских классиков способна пересекать границы и резонировать в неравнодушных сердцах людей", - отметил посол Алексей Лабецкий. Мероприятие посетили послы и дипломаты дружественных государств, а также представители руководства МИД Бразилии.

"Музыка и вся культура являются неотъемлемыми составляющими всей жизни в России, - заключил Калишту. - В ходе обучения [музыке] внимание уделяется каждой детали, каждой мелочи. Я всегда хотел содействовать тому, чтобы сделать русскую музыку [в Бразилии] еще более популярной".