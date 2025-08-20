Программа форума включает более 90 мероприятий, среди которых мастер-классы, арт-школы, образовательные сессии, творческие встречи и концерты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. IV Международный детский культурный форум открывается 21 августа в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Он продлится до 23 августа, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Форум пройдет в Москве с 21 по 23 августа в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Это знаковое событие в жизни страны, которое четвертый год подряд организуют Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК "Росконцерт", - рассказали в аппарате. Там также отметили, что программа форума в этом году включает более 90 мероприятий, среди которых мастер-классы, арт-школы, образовательные сессии, творческие встречи и концерты. Дополнительно организованы экскурсии для гостей и участников форума.

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, форум стал важной платформой для творческого развития молодежи. "Вот уже четвертый год этот уникальный проект объединяет 2,5 тыс. молодых талантливых ребят из 89 регионов России и более десяти стран. <…> Здесь встречаются начинающие музыканты, художники, литераторы, кинематографисты, деятели театрального и циркового искусства, все те, кто уже сегодня уверенно идет по пути служения культуре", - сообщила министр.

Мероприятия форума

В течение трех дней участники будут работать в шести творческих направлениях - "Театр и цирк", "Музыка", "Кино и анимация", "Хореография", "Музеи и изобразительное искусство", "Литература и журналистика". Каждое направление курируют признанные деятели отечественной культуры. Среди них - народные артисты РФ Сергей Безруков, Евгений Миронов и Эдгард Запашный ("Театр и цирк"), заслуженный артист РФ Егор Дружинин ("Хореография"), директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак ("Литература и журналистика"), генеральный продюсер Okko и президент Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" Гавриил Гордеев ("Кино и анимация"), генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Кристина Трубинова ("Музеи и изобразительное искусство") и генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга заслуженный работник культуры РФ Ольга Хомова ("Музыка").

Кроме того, на полях форума состоится хакатон "Культурный бренд региона глазами молодежи", в ходе которого участники представят свои проекты по заданной теме кураторам. В рамках форума пройдет финал Конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, победители которого получат финансовую поддержку Минкультуры России для реализации своих идей.

В рамках сотрудничества с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" пройдет лекция ветеранов СВО "Служу Отечеству. Сохраняя память" и акция "Письмо солдату", в ходе которой дети напишут письма для бойцов, находящихся на передовой.

