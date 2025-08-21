Заслуженный артист РФ также рассказал, как на концерте в Пхеньяне 15 августа вышел в зал, шокировав публику

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, в беседе с ТАСС сообщил, что планирует снова посетить КНДР до конца 2025 года. Он также рассказал, что был тепло встречен корейской публикой, выступая 15 августа в Пхеньяне на праздновании 80-й годовщины освобождения Кореи.

Концерт состоялся 15 августа 2025 года в Пхеньянском дворце спорта, Ким Чен Ын наблюдал за выступлением вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Мероприятие также посетили министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, министр культуры Сын Чон Гю, а также члены российских делегаций и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Перед зрителями помимо Shaman выступили Ансамбль песни и пляски РВСН "Красная звезда", Ансамбль песни и пляски ВДВ.

"[Корейцы] позиционируют себя как сдержанная публика, когда я вышел на сцену - мне удалось их раскрыть, я им подарил свободу, они стали мне подпевать. Потом я начал хулиганить и вышел в зал, <...> он был шокирован, [зрители] начали вставать с мест и пытаться дотянуться [до меня], <...> [такая реакция] для них не свойственна. Я смог "раскачать" эту публику и сделаю это вновь, как только опять поеду туда", - рассказал собеседник агентства, отметив, что повторный визит планируется "в этом году".