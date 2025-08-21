Речь о Нижнем Новгороде, Самаре и Казани, отметил композитор, народный артист РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Этно-опера "Князь Владимир" народного артиста РФ, композитора Игоря Матвиенко впервые будет показана без заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman), который исполнял главную роль, и без народного артиста РФ Николая Расторгуева, который играл воеводу Федора в опере. Об этом сообщил в беседе с ТАСС Матвиенко, отметив, что первые показы в измененном составе пройдут в Нижнем Новгороде, Самаре и Казани.

"Сейчас мы планируем три города: Нижний Новгород, Самара и Казань. Недавно у нас произошла смена состава. Князь у нас теперь будет Даниил Благов, а его ближайший друг, соратник Федор, это будет Павел Расторгуев, сын Николая Расторгуева. Конечно, голоса Ярослава [Дронова] и Николая [Расторгуева] фантастические с этническими мотивами, однако из-за загруженного графика артистов мы сменили состав", - рассказал он.

Матвиенко также отметил, что опера "Князь Владимир" является одной из самых сложных его работ. "Это мое самое долгое произведение, я его создавал практически 15 лет. Мне было необходимо изучить театральную драматургию в крупной форме, которой я никогда не занимался. Удивительно, что меня очень увлек X век, сама фигура князя Владимира уникальная, он не просто деятель, он святой правитель. Именно по причине значимости персоны и моего желания показать то время, я реализовал свою идею и создал оперу "Князь Владимир", - поделился артист.

По словам Матвиенко, билеты на первый показ оперы "Князь Владимир" в феврале 2025 были распроданы за неделю благодаря участию Дронова. "Мы запустили продажу билетов, они разлетелись за 7 дней. Такое количество проданных мест, а именно 6-7 тысяч человек решили сходить на оперу, является колоссальным для оперы. Но мы все понимали - это Ярослав [Дронов], все приехали со всей страны посмотреть на него", - заключил он.

Сюжет этно-оперы

Постановка рассказывает о жизни князя Владимира до крещения Руси. Готовя поход с войском викингов и воеводой Федором, князь связывается с Ганградом, который обещает помочь Владимиру. На самом же деле он оказывается верховным богом скандинавской мифологии Одином. Новый союзник князя пытается занять его место, но хочет сделать это чужими руками.

Пройдя через предательство, трудности и потери, князь приходит к свету, обращаясь к Богу, христианству, которые его исцелили. В опере зрителям представили огромное разнообразие не только в визуальной составляющей, но и в музыке: от лиричных древнеисландских мотивов до рок-музыки. Завершается этно-опера сценой крещения Руси. Князь Владимир прогоняет Одина, но слова верховного бога о том, что он еще вернется, оставили конец открытым.