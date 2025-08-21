Сооружения являются объектами культурного наследия

АСТРАХАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Реставрация башен Астраханского кремля, а также церкви князя Владимира в Астрахани завершится до конца 2027 года. Сооружения являются объектами культурного наследия, сообщил ТАСС вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

"Сейчас реставрируются Церковь князя Владимира и башни Астраханского кремля. Срок окончания работ - ноябрь 2026 и апрель 2027 года соответственно", - сообщил Афанасьев.

Работы проводятся за счет федерального бюджета, заказчиком является Минкультуры России.

Ранее глава региона Игорь Бабушкин сообщал о строительстве храма святого благоверного князя Александра Невского в Астрахани. Полностью сдать объект, который будет посвящен защитникам Отечества, планируется в 2026 году. Камень и памятная капсула в основание храма святого князя Александра Невского были заложены в ноябре 2022 года.

Князь Александр Невский с митрополитом киевским Кириллом в 1261 году учредили неподалеку от Астрахани, в столице Золотой Орды, Сарайскую епархию. Священнослужители православной кафедры в Орде участвовали в переговорах с Византией и с царьградским патриархом. Сарайский епископ обладал правом неприкосновенности и являлся представителем интересов Руси и всех русских людей при дворе хана, служил посредником между русским митрополитом и ханом с одной стороны, и царьградским императором и вселенским патриархом - с другой.