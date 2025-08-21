Это будет психологический триллер про подростка, который узнает, что его отец был серийным убийцей, отметил режиссер

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Режиссер Иван Твердовский снимет фильм "Я люблю тебя, папа" в жанре психологического триллера. Об этом Твердовский рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС на полях фестиваля дебютного и короткометражного кино "Короче".

"У меня [есть] фильм в производстве, долгожданный, "Я люблю тебя, папа". Это психологическая история про подростка, который узнает, что его отец был серийным убийцей, и теперь ему нужно научиться заново его принимать", - рассказал собеседник агентства.

Сценарий к фильму Твердовский написал сам. Выбор такой тематики он объяснил тем, что давно хотел поработать в жанре психологического триллера.

"Мне захотелось выйти в этот жанр. Мне нравится сама тема и то напряжение, которое возникает. Это очень тонкая психологическая история, которой нам сейчас не хватает", - добавил режиссер.

Начало съемок запланировано на 2025 год, а выход в прокат - не ранее конца 2026 года.