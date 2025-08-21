Он является наследником музыкальной династии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. США в международном музыкальном конкурсе "Интервидение-25" представит певец Брэндон Ховард. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Наследник знаменитой музыкальной династии Брэндон Ховард представит США на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Его бабушка, Жозефина Ховард, была вокалисткой в The Caravans - первой американской группе, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио. А его мать, Мики Ховард, - успешная певица и автор песен, чьим менеджером в 80-х годах был глава легендарной семьи Джексонов", - говорится в сообщении.

Брэндон Ховард - американский певец, выпустивший множество синглов, которые вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в культовый Billboard 200. В 2010 году, сотрудничая с другими артистами, он выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako.

ТАСС - информационный партнер конкурса.