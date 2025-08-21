В Великом Новгороде нашли древнейшую печать князя Ярослава Мудрого

По мнению исследователей, находка служит доказательством того, что Ярославово дворище было общественно-политическим центром города уже в XI веке

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Археологи Института археологии РАН обнаружили в Великом Новгороде свинцовую печать князя Ярослава Мудрого во время спасательных раскопок на Ярославовом дворище. Она стала первой находкой, относящейся к периоду его новгородского княжения (1010-1019 годы), и второй по счету печатью князя, найденной в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения. Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение. Она дает дополнительную информацию о первом столетии существования Новгорода, очень скупо отраженного в письменных источниках", - сообщил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем у правого плеча, на другой - княжеский знак в виде трезубца с кружком на вершине среднего стержня. Вокруг знака сохранились следы греческой надписи. По словам ученых, находка демонстрирует композиционное сходство с редкими монетами Ярослава Владимировича, известными как "Ярославль сребром", которых сохранилось всего восемь экземпляров.

Ранее единственная печать князя в Новгороде была найдена в 1994 году на Троицком раскопе. Новая находка спустя 31 год подтверждает прогнозы нумизматов XIX века, предполагавших существование буллы с изображением святого Георгия и княжеским знаком.

По мнению исследователей, печать служит важным доказательством того, что Ярославово дворище было общественно-политическим центром города уже в XI веке. Отсутствие культурных слоев этого периода археологи объясняют позднейшими земляными работами.

"Редкая печать найдена в результате спасательных раскопок в ходе благоустройства территории Ярославова дворища. Подобные исследования являются убедительным подтверждением эффективности действующей системы спасательных раскопок в Новгороде и других древних городах, позволяющей получать новые яркие материалы по истории средневековой Руси", - отметил Гайдуков.

Уникальный артефакт

В раскопках принимали участие и археологи Новгородского музея-заповедника. Его генеральный директор Сергей Брюн в интервью ТАСС подчеркнул, что найденная печать Ярослава Мудрого имеет исключительную ценность.

"В эти дни нашими археологами, сотрудниками Института археологии РАН был найден уникальный артефакт: древнейшая печать князя Ярослава Мудрого - единственная печать периода его новгородского княжения. О существовании этого памятника ученые спорили, строили гипотезы, но лишь сейчас он был найден", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, этот артефакт является крайне важным для науки и изучения истории. "Такие находки возможны только тогда, когда наши археологи, наш музей, наш регион и город работают вместе, понимая, что мы живем на земле, наполненной историческими сокровищами", - добавил Брюн - историк, искусствовед, публицист, специалист по истории и культуре христианского Востока.