Ему было 70 лет

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Французский сценарист и режиссер Мишель Фесслер умер на 71 году жизни. Об этом сообщает портал Ecran Total со ссылкой на агента кинематографиста.

"Его карьера пересекалась с различными брендами, ни один из которых не был однозначно связан с Парижем, что, безусловно, связано с тем, что он провел часть своего детства в Африке", - заявил агент Даниэль Д'Антони, проработавший с Фесслером более 25 лет.

Согласно его данным, Мишель Фесслер умер 19 августа после борьбы с опасной формой рака.

Карьера Фесслера в качестве сценариста началась в 1990-х годах. Он написал сценарии к таким фильмам, как "Насмешка" (Ridicule, 1996) и "Птицы 2: Путешествие на край света" (La Marche de l’empereur, 2005), оба из которых были номинированы на "Оскар". Полнометражный фильм "Бемби. История жизни в лесу" (Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, 2024) стал дебютным фильмом Мишеля Фесслера как режиссера.