С 1 сентября актеры театров начнут выезжать в школы и колледжи, чтобы исполнить для детей лучшие произведения отечественной и мировой литературы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ 22 августа представляет проект "Чтецкие программы", направленный на помощь молодежи в изучении художественной литературы через совместные обсуждения. Основным элементом этой инициативы станут литературные клубы в школах, сообщили ТАСС в пресс-службе общества "Знание".

"Отрадно, что традиция чтецких программ для школьников начала возрождаться, причем живо, заинтересованно и неформально. Уже с 1 сентября 2025 года актеры федеральных, региональных и муниципальных театров начнут выезжать в школы и колледжи, чтобы исполнить для ребят лучшие произведения отечественной и мировой литературы. Одновременно с этим в общеобразовательных организациях по всей стране начнется создание литературных клубов, где из совместного чтения и обсуждения литературных произведений будут рождаться и новые авторы, и юные исполнители", - сказала председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

Она подчеркнула, что проект осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина Российским обществом "Знание" в сотрудничестве с Театральным институтом имени Бориса Щукина. Он рассчитан на следующий учебный год и будет охватывать учащихся всех возрастов. В числе форматов - традиционная работа с художественными произведениями, познавательные интерактивные лекции о биографиях авторов и историческом контексте, викторины, а также написание стихов, эссе, рецензий или создание картин с последующим обсуждением. Также предусмотрены кинолекции.

Школьников ожидают выступления артистов, писателей, литературоведов, театральных деятелей, которые расскажут о своем творческом пути, поделятся мнением об обсуждаемом произведении, а также проведут мастер-классы. Среди гостей ожидаются народный артист РФ Сергей Безруков, народный артист России Дмитрий Харатьян, писатель Захар Прилепин, актер театра и кино Егор Бероев, писатель Олег Рой, кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Клим Шипенко и другие.

Проект начнется 22 августа с выступления актера Алексея Чадова в Ярославле и актрисы театра и кино Валерии Ланской в Казани. "Мы хотим объединить школьников вокруг чтения и обсуждения художественных произведений. Этот проект - важный шаг к тому, чтобы книга снова стала для молодого поколения источником вдохновения, знаний и живым пространством для диалога. К концу 2025 года планируем создать около 1 тыс. литературных клубов и провести свыше 5 тыс. встреч с деятелями искусства и культуры. Ожидаем, что в проекте за это время примут участие около 50 тыс. человек", - обратил внимание генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Для литературных клубов со всей страны будет разработана система рейтинга и поощрения за активное участие, по результатам которой ежемесячно будут определяться 30 победителей. Лучшие клубы получат возможность организовать выступления известных представителей культуры и искусства. Регистрация для участия в проекте начнется 22 августа.