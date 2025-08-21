Президент отметил вклад многогранного творчества поэта в воспитание молодежи

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем поэта, писателя и драматурга Юрия Энтина, отметив его многогранное творчество, которое внесло значительный вклад в воспитание подрастающего поколения.

"Свой щедрый и добрый талант вы посвятили развитию замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации, внесли свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Тысячи людей - и в нашей стране, и далеко за ее пределами - знают и искренне любят ваше многогранное творчество", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего самого наилучшего.

Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: "Приключения Буратино", "31 июня", "Приключения Электроника", "Достояние республики", "Гостья из будущего", "Бременские музыканты", "Летучий корабль", "Ну, погоди!", "Незнайка с нашего двора". В течение нескольких лет был автором и ведущим популярной детской передачи "Чунга-Чанга".