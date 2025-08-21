Ей был 81 год

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Валентина Костюкова умерла на 82-м году жизни, сообщили в Русском драматическом театре им. М. Горького (Кабардино-Балкария).

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что безвременно умерла заслуженная артистка РФ Валентина Костюкова. Всю свою жизнь Валентина Борисовна преданно служила сцене, всегда целиком отдавалась творчеству, создавая яркие и незабываемые образы", - говорится в некрологе.

Костюкова родилась в октябре 1943 года в немецком городе Лангвиц, куда по пути в концлагерь направлялся коллектив Киевского оперного театра. В числе заключенных находились родители будущей актрисы и ее две старшие сестры.

После освобождения семья жила в Одессе, Фрунзе. Валентина Костюкова окончила театральную студию при Одесском государственном театре юного зрителя. В 1974 году она вместе с мужем, артистом Валерием Корниловым, приехала в Нальчик по приглашению главного режиссера местного театра Эдуарда Асланова и с тех пор работала в Русском драматическом театре им. М. Горького в Нальчике.