В Ставрополе шоу уличных культур открыло премию "Кардо"

Гранд-финал конкурса объединил более 3 тыс. участников и 150 тыс. зрителей

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Гранд-финал Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо" открыт на центральной площади в Ставрополе. На шоу уличных культур выступили самые яркие участники, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии открытия "Кардо" генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что конкурс-премия стал международным мероприятием. "Премия выросла и стала событием международного уровня, которое известно далеко за пределами России. Приятно видеть, как хобби превращается в любимое дело, а любимое дело становится работой. Друзья, следуйте за мечтой, верьте в себя, живите настоящим участником побед, а самое главное - желаю дружеского общения. С праздником, с открытием", - сказал он на церемонии открытия конкурс-премии.

Гранд-финал "Кардо" объединил более 3 тыс. участников и 150 тыс. зрителей. Соревнования, образовательные, культурные и развлекательные мероприятия конкурс-премии уличной культуры и спорта будут проходить в Ставрополе до 24 августа.

Официально открыл шоу-программу мероприятия губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "Сейчас только в прямой трансляции нас смотрят в 12 странах мира. Я хочу сказать, что Россия свободная страна. Россия страна больших возможностей. И не только для себя, а для всего мира. И те страны, которые сегодня приехали, 58 стран, они хотят получить возможность блеснуть спортом. А мы, добрый Ставрополь, величайшая Россия, давайте покажем, насколько мы уважительно относимся к людям, несмотря ни на что. Несмотря на то, что сегодня кто-то нас поддерживает, кто-то не поддерживает. А мы любим жить и любим свою страну. И хотим, чтобы нашу страну любили так, как мы ее любим. С большим сердцем. Знаете, мне досталась почетная миссия открыть наш фестиваль. Итак, международный конкурс-премия уличной культуры и спорта "Кардо" объявляется открытой", - сказал Владимиров.

Вселенная "Кардо"

Торжественное открытие финала премии "Кардо" прошло на центральной площади города Ставрополя. На шоу зрителям представили визуальные перформансы, номера и постановки от участников в сопровождении народных песен России в современной аранжировке. Организаторы шоу в своем представлении объединили свет, музыку и современные технологии.

"Сегодня у нас легендарное шоу, а затем нас ждут следующие четыре невероятных дня, полные приключений и веры в людей, веры в мечту. Но самое главное, что люди сегодня понимают, что для каждого в этом мире Россия открытая страна. Они узнают нашу страну через город Ставрополь, они влюбляются в эту страну через любимый для меня Ставропольский край. И потом рассказывают, насколько здесь классно и насколько вообще наша страна навсегда открыта и добра к каждому. Очень хочется, чтобы эти четыре дня были полны приключений, настоящих соревнований, дружеской энергии и, конечно, вашей поддержки. Приглашаю вас на все четыре дня", - сказал на церемонии открытия генеральный директор премии "Кардо" Валентин Работенко.

На шоу презентовали пять ключевых персонажей вселенной "Кардо", которые олицетворяют направления премии. Воркаут олицетворяет русский богатырь Добрыня, девушка Любовь отражает направление граффити и так далее. Разработка концепции персонажей вселенной "Кардо" запланирована до 2028 года - новые персонажи будут появляться ежегодно.

Соревнования и внеконкурсная программа

Участники финала "Кардо" в 2025 году прошли отбор в двух форматах. Онлайн-отбор проходил по всему миру, турниры офлайн прошли в 30 российских регионах и 15 странах мира. Соревновательные площадки для участников финала развернули в центре города Ставрополя - состязания будут проходить по 12 направлениям, таким как хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг и так далее.

Культурная программа "Кардо" знакомит финалистов из разных стран мира с историей и культурой России. Представители 11 стран уже побывали на экскурсиях в музеях Ставрополя и на мастер-классе по русским народным песням и танцам. Амбассадоры премии посетили местный приют для животных, которому передали корм. В краевом детском санатории "Дружба" они провели мастер-классы по хип-хопу, скейтбордингу и граффити для детей.

Участники конкурс-премии сделали подарок городу - на фасаде одного из домов появился мурал с изображением Михаила Лермонтова, слона и надписью "Ставрополь". Известный поэт провел в городе значительную часть жизни, его имя присвоено одной из улиц, старейшему на Северном Кавказе драматическому театру, краевой библиотеке и так далее. Слон отражает одно из наименований Ставрополья - родина южных слонов. На территории края были обнаружены скелеты двух южных слонов, которые экспонируются в Ставропольском музее им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

Международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта "Кардо" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", направленный на поиск и поддержку талантов в области уличной культуры и спорта. "Кардо" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Портал "Это Кавказ" - официальный информационный партнер.