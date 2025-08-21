Целью программы является объединение сообществ, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Проект комплексной программы развития молодежной уличной культуры сформировали в России, сообщил ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко.

"Мы формируем эту программу по поручению президента Владимира Путина совместно с другими ведомствами - министерством спорта, платформой "Россия - страна возможностей", совместно с ребятами из "Кардо", Минфином, рядом экспертов. Проект программы сформировали, требуется еще ряд доработок. Для нас очень важно, чтобы программа стала связующей точкой мероприятий, которые проходят в стране", - сказал он на площадке премии уличной культуры и спорта "Кардо" в Ставрополе.

Опыт России в этом направлении может быть использован в других странах. "Насколько нам известно, ни в одной стране мира этого нет. Мы попросили ребят, амбассадоров [премии "Кардо"] разных стран, поучаствовать в создании этой программы. Для того, чтобы она сразу была безгранична, то есть границами Российской Федерации программа развития уличных культур не заканчивалась. Дальше то, что создается в России, могло бы применяться по всему миру", - пояснил журналистам гендиректор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Цель программы - объединение сообществ. "Мы провели анализ по регионам. Практически во всех регионах нашей страны проводятся мероприятия, связанные с уличными культурами в разных направлениях, все они разные. <…> Для нас важно направление, которое мы хотели бы больше брать на себя - это, конечно же, непрофессиональные спортсмены и не представители спортивных федераций", - отметил Литвиненко.

В июле 2025 году Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о создании в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" программы развития молодежной уличной культуры и спорта в Российской Федерации.