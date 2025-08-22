Президент Кубинского института музыки Индира Фахардо отметила, что участие в конкурсе для республики важно для обмена мнениями с учреждениями культуры России

ГАВАНА, 22 августа. /ТАСС/. Участие в международном песенном конкурсе "Интервидение" очень важно для Кубы не только для того, чтобы показать культуру и традиции страны, но и чтобы обменяться мнениями по вопросам сотрудничества с российскими культурными учреждениями. Об этом сообщила в комментарии корреспонденту ТАСС президент Кубинского института музыки Индира Фахардо.

"Для нас присутствие Кубы на конкурсе "Интервидение" очень важно для того, чтобы показать нашу культуру, наши традиции, - отметила она. - Но также это возможность провести обмен мнениями с учреждениями культуры России, в частности музыкальными". По словам Фахардо, хотя кубинская музыка многим известна традиционным танцевальным ритмом, она "идет гораздо дальше, чем о ней знают". В частности, сообщила глава института, в стране есть много молодых талантливых музыкантов - исполнителей классической музыки. И в этом, по словам Фахардо, есть потенциал для сотрудничества с Россией. "Нам важно понять, какой сейчас внутренний музыкальный рынок в России, чтобы наладить обмен делегациями", - отметила она. Глава института сказала также, что на Кубе хотели бы видеть больше музыкантов из РФ.

В середине августа представительница Кубы на "Интервидении" Сулема Иглесиас Саласар посетила посольство России в Гаване, где глава диппредставительства Виктор Коронелли пожелал ей удачи. Общаясь с представителями российских СМИ, Сулема назвала свое предстоящее участие в конкурсе "потрясающим событием". "Это честь и гордость для меня, я благодарна своей стране, Кубе, я благодарна России", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. "И я уже даже чувствую себя русской", - пошутила артистка. Она рассказала, что на конкурсе представит композицию в стиле гуагуанко (разновидность кубинской румбы).

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

