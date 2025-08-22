Новые технологии в любые времена вызывают негодование у профессионалов той темы, куда пришло что-то новое, однако именно благодаря новому музыка видоизменяется, отметил ректор академии имени Гнесиных

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект не сможет заменить настоящих композиторов, так как нейросеть создает контент однотипно, без оригинальности. Таким мнением с ТАСС поделился ректор академии имени Гнесиных Александр Рыжинский на полях IV Международного детского культурного форума.

"Удивительно, мы понимаем, что технологии создают музыку, правда, они делают это по модели. Никогда, я надеюсь, нейросети не смогут добиться оригинальности и нестандартности. Искусственный интеллект - это алгоритм, стандарт, который делает все четко по заданию. Однако ИИ не заменит живой звук", - сказал он.

По словам Рыжинского, новые технологии в любые времена вызывают негодование у профессионалов той темы, куда пришло что-то новое, однако именно благодаря новому музыка видоизменяется. "Когда появились электронные синтезаторы, все ругались и говорили, зачем это, если мы можем делать по-старому. Однако именно благодаря нововведениям мы создаем уникальный продует. Сами технологии не смогут заменить человека, но смогут помочь ему в производстве творчества", - заключил ректор Гнесинки.

IV Международный детский культурный форум проходит с 21 по 23 августа в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. В нем примут участие более 2 тысяч человек из 89 регионов РФ и 14 стран.

О форуме

В течение трех дней участники будут работать в шести творческих направлениях - "Театр и цирк", "Музыка", "Кино и анимация", "Хореография", "Музеи и изобразительное искусство", "Литература и журналистика". Программа форума в этом году включает более 90 мероприятий, среди которых мастер-классы, арт-школы, образовательные сессии, творческие встречи и концерты. Дополнительно организованы экскурсии для гостей и участников форума.

Организаторами мероприятия выступают Минкультуры РФ и ФГБУК "Росконцерт".

