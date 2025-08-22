Игорь Матвиенко назвал "Тополиный пух" визитной карточкой "Иванушек International"

Продюсер отметил, что больше всего он любит их композицию "Где-то"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Песня "Тополиный пух" музыкальной группы "Иванушки International", основанной народным артистом России, композитором и продюсером Игорем Матвиенко, является самым узнаваемым произведением коллектива. Таким мнением с ТАСС поделился сам Матвиенко.

24 августа в Казани на фестивале "Новая волна" "Иванушки International" отметят 30-летие своей творческой деятельности.

"Какая песня - визитная карточка "Иванушек", сразу понятно и мне, и слушателям. Конечно, это "Тополиный пух". <…> Эта композиция популярна на протяжении всего существования группы, а этот "бойз-бэнд" не распадается и живет уже 30 лет", - сказал он.

Продюсер также отметил, что, несмотря на то, что песня "Тополиный пух" является самым популярным треком группы, он любит больше всего композицию "Где-то". "У меня любимая песня другая - это "Где-то". Именно с нее начались сами "Иванушки". Изначально у этой песни был английский текст - когда мы выезжали за границу, я пытался кому-то "пристроить" это произведение. В итоге песня "Где-то" появилась у "Иванушек", - заключил Матвиенко.

Матвиенко - российский композитор. С 1995 года продюсирует группу "Иванушки International". Написал музыку к популярным песням коллектива "Вселенная", "Тучи", "Снегири", "Тополиный пух", "Золотые облака". В состав группы входят Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Среди бывших солистов - Игорь Сорин и Олег Яковлев.