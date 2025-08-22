По данным портала, действие будет происходить в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американский актер Николас Кейдж может сыграть главную роль в пятом сезоне сериала "Настоящий детектив". Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на источники.

Информация о новом сезоне держится под строгим контролем, известно лишь, что действие на этот раз будет происходить в Нью-Йорке в районе бухты Джамейка. Главным персонажем станет ньюйоркский детектив Генри Логан.

Ожидается, что съемки начнутся в 2026 году, премьера на телеканале HBO состоится в 2027 году. Исполнительным продюсером выступит Исса Лопез, которая работала над четвертым сезоном проекта.

Для Кейджа это будет лишь второй серьезной ролью в телесериале за его долгую актерскую карьеру. До него ведущие роли в "Настоящем детективе" исполняли такие актеры, как Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Махершала Али и Джоди Фостер. Харрельсон, Али и Фостер получали номинации на престижную премию Emmy за работу в сериале, но лишь Фостер стала лауреатом премии в 2024 году.

"Настоящий детектив" - это сериал-антология в жанре криминальной драмы. В каждом сезоне сюжет развивается вокруг расследования загадочного громкого убийства. Первый сезон с участием МакКонахи и Харрельсона вышел в 2014 году и был тепло встречен критиками и публикой, получив множество номинаций на различные награды. Второй и третий сезоны были менее успешными как среди критиков, так и зрителей, но четвертый с участием Фостер получил больше всего номинаций и наград Emmy (семь и четыре соответственно).

Николас Кейдж (настоящее имя - Николас Ким Коппола) родился в 1964 году в Калифорнии. Известность к нему пришла после участия в фильмах режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, который приходится ему дядей. В ходе своей карьеры он снимался в фильмах разных жанров - от экспериментальных до кассовых боевиков. В 1996 году актер был удостоен премий "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "лучшая мужская роль" за работу в психологической драме Майка Фиггиса "Покидая Лас-Вегас".