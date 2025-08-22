По словам директора Музея провинции Чжу Лэя, данную выставку можно считать мостом для укрепления гуманитарных связей между Россией и Китаем

ХАЙКОУ, 22 августа. /ТАСС/. Выставка мастеров современного русского искусства проходит в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает агентство Xinhua.

В общей сложности 10 российских мастеров представили на ней 5 скульптур и 30 картин, написанных маслом. Выставка под названием "Шедевры мастеров современного искусства России" открылась 18 июля и будет проходить до 8 октября. Организована она Союзом художников России.

По словам директора Музея провинции Хайнань Чжу Лэя, данную выставку можно считать мостом для укрепления гуманитарных связей между Россией и Китаем, что также придает культурную динамику строительству порта свободной торговли в провинции Хайнань.

Цель этой выставки, уточнил ее куратор с китайской стороны Чжу Юйфэн, состоит в том, чтобы познакомить китайскую аудиторию с ярким современным искусством, а не с привычной классикой.

"Искусство не знает границ. И китайское, и русское искусство кажутся двумя параллельными горными грядами, которые в конечном итоге сойдутся на вершине мирового искусства", - приводит его слова агентство Xinhua.