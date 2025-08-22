Послами конкурса ранее также стали российские певцы Дима Билан и Клава Кока

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Пелагея стала послом международного музыкального конкурса "Интервидение-25". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Певица Пелагея стала послом международного музыкального конкурса "Интервидение". Пелагея - российская певица, ставшая популярной благодаря уникальной манере исполнения народных песен и романсов в стиле фолк-рок. Она с детства блистала на сцене, выступая перед главными лицами государства и участвуя в самых популярных проектах", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что послами "Интервидения" стали российские певцы Дима Билан и Клава Кока.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

