Официальный представитель МИД РФ назвала сотрудничество в сфере кино рамках пространства СНГ естественным следствием общей истории, культурного поля и теснейших связей между народами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Россия и страны СНГ должны сохранить "единый киноязык" в условиях борьбы западных стран с традиционными ценностями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе X заседания руководителей киноорганизаций в рамках VI Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF).

Дипломат отметила, что в эпоху "настоящей войны ценностей, агрессивно развязанной западным лагерем", России важно наращивать сотрудничество с теми, кто разделяет ее уважительные подходы к традиционным принципам и нормам жизни в обществе. "Если мы говорим о пространстве СНГ, то нас объединяет еще единое языковое пространство, которое позволяет нам строить и единое информационное пространство наших стран. Дорогие коллеги, киносотрудничество в рамках нашего общего пространства СНГ является естественным следствием нашей общей истории, общего культурного поля, теснейших связей между нашими народами", - сказала она.

"Если мы говорим о данной индустрии, то нельзя в год 80-летия Победы не вспомнить о том, что именно в Казахстан, в Алма-Ату был эвакуирован во время войны киноконцерн "Мосфильм". И это позволило не только спасти, но и еще обогатить и российский, и советский кинематограф, и молодое казахстанское киноискусство, - продолжила Захарова. - В какой-то степени все наше кино, создаваемое в том числе в республиках СНГ, выросло из общей киношколы. Все мы - это, в общем, наследники классиков нашего советского кино. И как раз поэтому нам всем так легко говорить на еще одном общем языке. И сейчас не только о русском, но о едином смысловом киноязыке".

Захарова обратила внимание, что сейчас к производству готовится совместная масштабная эпическая картина "Высота" о подвиге народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны. "Сегодня, когда противостояние, объявленное Западом, ведется не только на полях сражений, но и в массовом сознании, на кино ложится огромная задача по сохранению в том числе исторической памяти, да, возможно, даже и совести", - заключила она.