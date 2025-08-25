"Афоня", "Мимино" и другие: семь лучших фильмов Георгия Данелии

Георгий Данелия — советский кинорежиссер, чьи работы стали классикой кино. Его фильмы получали награды на Карловарском и Берлинском кинофестивалях, ММКФ и других международных смотрах. Что еще важнее — они стали частью нашего культурного кода: "Афоню", "Кин-дза-дза!", "Осенний марафон" зрители пересматривают спустя десятки лет, цитируют шутки и помнят ключевые сцены. Данелия работал в основном с жанром комедии, но даже в веселых на первый взгляд историях находил место для лирики и легкой грусти. В день рождения режиссера вспоминаем его главные картины.

"Сережа" (1960)

С этой картиной Георгия Данелия шагнул в большое кино — это его первая полнометражная работа (снята в соавторстве с однокурсником, режиссером Игорем Таланкиным). Дебют был впечатляющим: по опросам журнала "Советский экран", фильм был признан лучшим в 1960 году, получил призы на кинофестивале в Карловых Варах и других международных смотрах. Необычна драма тем, что мир в ней показан глазами ребенка: главный герой — пятилетний Сережа. По сюжету его мама выходит замуж. Мальчик быстро находит общий язык с отчимом: он признает в нем и отца, и лучшего друга, поэтому зовет по фамилии — Коростелев. Мужчина оказывается единственным из взрослых, кто видит в Сереже не только ребенка, но и самостоятельную личность. Конфликт назревает, когда родители собираются уехать в далекий северный город Холмогоры и взять с собой только младшего сына Леньку, а простуженного Сережу оставить у соседей. В главных ролях — Борис Бархатов, Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева.

"Я шагаю по Москве" (1963)

Культовый фильм, ставший одним из символов "оттепели", пропитан духом юности, свободы и любви — и к людям, и к Москве 1960-х годов. После премьеры знаменитыми проснулись и сам Данелия, и сценарист Геннадий Шпаликов, и оператор Вадим Юсов, и исполнители главных ролей. Это история о друзьях — давних и новых, встречающих приключения на каждом шагу. Главный герой Володя (Алексей Локтев), монтажник из Сибири, приезжает в Москву в надежде стать писателем. В столице он знакомится с метростроевцем Колей (Никита Михалков), призывником Сашей (Евгений Стеблов) и продавщицей пластинок Аленой (Галина Польских): вместе ребята проживают день, полный событий. Впрочем, сюжет в картине будто бы уходит на второй план — на первый выходят ощущения от летней Москвы 1960-х. В год выхода в СССР картину посмотрели 20 млн зрителей. Фильм участвовал в программе Каннского кинофестиваля и многих других смотров.

"Афоня" (1975)

Сценарист Александр Бородянский предполагал, что по его тексту снимут драму о жизни потерянного, пьющего человека, — изначально даже финал был прописан трагичным. Однако Георгий Данелия решил, что в жизни и без кино хватает огорчений, поэтому снял комедию. И не прогадал — картина быстро стала народным хитом и лидером проката (в 1975 году ее посмотрели более 62 млн зрителей). Главный герой — безответственный сантехник Афоня, который увиливает от работы, любит выпить, отдохнуть и приударить за женщинами. Судьба сводит его с медсестрой Катей: наивная и заботливая девушка надеется, что сможет помочь сантехнику и наладить его жизнь. Однако герой не сразу решается на перемены. В ролях — Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Борислав Брондуков, Валентина Талызина и другие.

"Мимино" (1977)

Выросший в Грузии Георгий Данелия всегда трепетно относился к своей родине, поэтому грузины неоднократно становились героями его фильмов. "Мимино" — самый яркий тому пример. Это картина о провинциальном летчике Валико Мизандари, которого друзья зовут Мимино (что означает по-грузински "сокол"). Он занимается вертолетными перевозками почты, продуктов, а иногда и животных в горных районах Грузинской ССР. Однажды в аэропорту Тбилиси он встречает товарища по летному училищу. Увидев, на каком мощном самолете и с какими красивыми стюардессами тот летает, Мимино решает изменить свою жизнь и едет в Москву на переобучение. В гостинице он селится в одном номере с армянским шофером Рубеном Хачикяном, которого окружающие ошибочно принимают за профессора-эндокринолога. Вместе герои попадают в смешные, грустные, а порой и драматичные ситуации. В ролях — Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова, Евгений Леонов, Арчил Гомиашвили, Марина Дюжева и другие.​​​​​

"Осенний марафон" (1979)

Трагикомедия о кризисе среднего возраста с Олегом Басилашвили в главной роли. Он играет профессора Андрея Бузыкина — человека, который запутался в себе и в отношениях. Много лет он женат на Нине, при этом у него есть любовница Алла, мечтающая завести с ним ребенка. Герою сложно сделать выбор, сказать "нет", и эта слабохарактерность проявляется во всех сферах его жизни. Бузыкин часто идет на уступки ради коллег и соседей, но ничем хорошим это не заканчивается. Фильм получил награды на кинофестивалях в Сан-Себастьяне, Венеции, Берлине и других престижных смотрах. В картине играют Наталья Гундарева, Марина Неелова, Евгений Леонов, Галина Волчек, Владимир Грамматиков и другие.

"Кин-дза-дза!" (1986)

Пожалуй, самый известный и необычный фильм Георгия Данелии — фантастическая комедия о том, как советские люди попадают в другую галактику. В центре сюжета оказывается прораб Владимир Николаевич Машков. Однажды он отправляется в магазин за продуктами, но встречает по пути странного босоногого человека с "машинкой перемещения": неожиданно Машков и оказавшийся рядом с ним студент переносятся на планету-пустыню Плюк. Героям предстоит освоиться в необычном, напоминающем пустыню мире, найти общий язык с его жителями и вернуться домой. В ролях — Евгений Леонов, Станислав Любшин, Юрий Яковлев, Леван Габриадзе, Ольга Машная и другие. В 2012 году Данелия (в соавторстве с мультипликатором Татьяной Ильиной) выпустил анимационную версию "Кин-дза-дза!" со слегка измененной и адаптированной под современность историей: эта работа стала последней в его фильмографии.

"Орел и решка" (1995)

Романтическая мелодрама о попытках удержать любовь на фоне перестроечной Москвы. Главный герой — молодой инженер Олег, который работает на северном нефтепромысле, чтобы заработать деньги на свадьбу. Внезапно герой узнает, что его невеста вышла замуж за другого: парень рассчитывает отвоевать Лену обратно и отправляется за ней в Москву. Пока он разными способами пытается добиться внимания бывшей, судьба сводит его с Зиной. Олег увлекается новой знакомой, но не может оставить и попавшую в больницу Лену. В ролях — Кирилл Пирогов, Полина Кутепова, Станислав Говорухин, Леонид Ярмольник, Олег Басилашвили и другие.

Дарья Шаталова