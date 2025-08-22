Мероприятие проходит в Йошкар-Оле с 2021 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фестиваль оперного искусства имени Андрея Эшпая вновь пройдет в октябре текущего года в Йошкар-Оле. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС Константин Иванов - заместитель председателя правительства - министр культуры, печати и по делам национальностей региона.

"В этом году, в октябре, у нас вновь, уже в пятый раз, пройдет фестиваль оперного искусства имени Андрея Эшпая, его площадкой станет марийский государственный академический театр оперы и балета имени Сапаева", - сказал Иванов. Он отметил, что мероприятие проходит в столице региона с 2021 года и на этот раз имеет особое значение, так как именно в этом году исполнилось сто лет со дня рождения прославленного композитора.

В этой связи он напомнил, что в текущем году по всей республике проходит множество мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Эшпая. "Буквально в рамках празднования Дня города Йошкар-Олы, 9 августа, мы открыли площадь имени Андрея Яковлевича Эшпая, которая прилегает к построенному четыре года назад зданию государственной филармонии", - заметил Иванов.

Ранее глава региона Юрий Зайцев назвал творчество Эшпая "неотъемлемой частью культурного наследия не только Марий Эл, но и всей России". "Им созданы произведения во всех современных музыкальных жанрах: от масштабных симфоний до популярных песен, которые знает и любит вся страна - "Снег идет", "Москвичи", "Два берега" - эти и многие другие его работы стали настоящими музыкальными символами эпохи", - подчеркивал Зайцев.